La Selección Argentina sufrió más de la cuenta, pero al fin y al cabo hizo los deberes contra Países Bajos para volver a meterse entre los cuatro mejores equipos del Mundial de Qatar por primera vez desde 2014. Ahora toca recargar energías, ya que las semifinales se jugarán este martes y Croacia es el último obstáculo antes de la final.

En el cuadro eliminatorio de la Copa del Mundo hubo varias sorpresas: España, Brasil y Portugal se quedaron en el camino en llaves que parecían accesibles, mientras que potencias como Inglaterra y Países Bajos no pudieron avanzar. A ello se refirió el Manchester City en su reciente publicación destacando la labor de Julián Álvarez, ya que es el único jugador del Citizen que todavía puede quedarse con el trofeo.

+ Fixture completo del Mundial de Qatar 2022

Curiosamente, el entrenador del conjunto británico fue el que más confianza depositó en el delantero de la Albiceleste previo al inicio del Mundial de Qatar. Solo basta recordar la confesión que hizo Julián a pocas semanas del inicio del campeonato de selecciones, acerca de una frase que recitó el mismísimo Pep Guardiola en la intimidad del vestuario.

"Uno de los primeros días estaban Pep, los portugueses y Rodri, (español) y hablaban de las selecciones que podían llegar a ganar y yo no decía nada. Decían Portugal, Francia, todas selecciones de acá de Europa y Pep dice: '¿saben quién tiene más posibilidades y no dicen nada?' Y me señala a mí", le contó Álvarez al Pollo Vignolo en una entrevista para Star+ que fue publicada a pocos días del Mundial.

Como se resaltó anteriormente, es curioso que un equipo de la talla del Manchester City, con un plantel que prácticamente es de selección, solo tenga a uno de sus jugadores en carrera por la Copa del Mundo. Sin embargo, Guardiola algo sabía cuando le advirtió a Julián la posibilidad de llegar lejos... ¡Crack!

