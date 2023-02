En su última presentación por la Premier League, el Tottenham venció como local por 1 a 0 al Manchester City, con gol de Harry Keane, que se convirtió en el máximo goleador histórico del club, y le quitó la posibilidad al equipo de Guardiola de recortar puntos al Arsenal, el puntero del campeonato.

Una de las figuras del equipo de Antonio Conte fue el defensor argentino, Cristian Romero, quien anuló a Haaland, el goleador de la Premier League, hasta que fue expulsado por doble amarilla, a los 86 minutos. Justamente, una de las dos tarjetas que recibió, llegó por un patadón que le pegó al noruego a los 25 minutos del primer tiempo.

Recordando este partido, en diálogo con TyC Sports, el defensor argentino dejó una curiosa frase al respecto: "Soy alumno de Otamendi, estoy aprendiendo todavía. Es mi manera de jugar, lamentablemente en este último partido me echaron, es algo que no me tiene que pasar seguido. La Premier es un poco esto, una liga muy física y hay que estar preparado para enfrentarse a este tipo de jugadores".

Por otro lado, explicó como es su forma de jugar: “Siempre fui de jugar hombre a hombre. A presionar muy arriba. Con Gasperini lo hacíamos mucho en Atalanta. Entiendo los riesgos". Y dejó una perlita por si tenía que marcar a Julián Álvarez: "Si tenía que marcar a Julián, no lo tocaba. Corre mucho. Menos mal que estaba por el otro lado, ja”.