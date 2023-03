Luis de la Fuente, flamante entrenador de la Selección de España, ensayó una más que curiosa justificación de su voto a Julián Álvarez en los premios The Best. ¡Lo bancamos!

La desopilante justificación del entrenador de España por su voto a Julián Álvarez en los premios The Best

Después que se diera a conocer el voto de cada uno de los periodistas, entrenadores y capitanes de los seleccionados nacionales que votan en los premios FIFA The Best, en España llamó poderosamente la atención que Luis de la Fuente, quien reemplazó a Luis Enrique al frente de La Roja tras el Mundial de Qatar, concediera el suyo a Julián Álvarez, delantero argentino del Manchester City.

Si bien el ex-River tuvo una destacada actuación en la Copa del Mundo, ganándose con sobrados méritos la titularidad en una posición que durante el ciclo de Lionel Scaloni parecía estar reservada con exclusividad a Lautaro Martínez; en la prensa española no dejaron pasar el hecho de que actualmente no tenga tanta continuidad en Manchester City a la sombra de un intratable Erling Haaland.

Tabmién porque a la hora de pensar en un futbolista argentino para la elección, es imposible no poner los ojos en Lionel Messi, la figura excluyente no solo de La Scaloneta sino de todo el Mundial de Qatar, quien fue precisamente quien terminó por quedarse con el premio que le puso broche de oro a su producción.

En su última rueda de prensa, entonces, Luis de la Fuente tuvo que responder al interrogante sobre los motivos de su elección. Lo hizo con mucho sentido del humor y haciendo honores a la máxima que indica que sobre gustos no hay nada escrito. "Vamos, porque me gusta", dijo riendo.

Enseguida se encargó de hacer una aclaración que provocó también la carcajada de los presentes: "¿Qué voy a decir? No bebo. O sea que estaba tranquilamente sereno. Me gusta y es campeón del mundo, ¿no? ¿Los otros que han dicho son campeones del mundo? Bueno, Messi sí. Messi es el más grande. Pero me apetecía".