El miércoles 1 de junio en Wembley, la Selección Argentina se enfrentará a Italia por la "Finalissima". El campeón de la Copa América chocará contra el ganador de la Eurocopa y el encuentro, además de poner en juego un título, servirá como una gran prueba previa al Mundial de Qatar 2022.

En una charla por Directv Sports le preguntaron al "Dibu" Martínez por el partido y surgió la duda: ¿se animará a tirar otra vez su ya histórico "Mirá que te como"? Aquella intervención en la tanda de penales contra Colombia generó un antes y un después en la carrera del arquero.

Sin embargo, el guardameta nacional desestimó esa posibilidad. Pero se lo tomo con humor. "Sentí eso en la tanda, y no es algo que capaz en la próxima tanda voy a hacer. Si vamos con Italia a penales no voy a estar en italiano diciendo 'Mirá que te como'. Además no sé cómo es en italiano, 'Io te como’, no sé jaja", tiró.

"No es que lo voy a hacer, la gente piensa que voy a hablar en todos los penales y la verdad que no. Pienso en hacer bien mi movimiento, porque si me empujo bien llego bien a los palos. Me concentro en eso nada más", aclaró Martínez. Sobre aquellos penales ante Colombia, sostuvo: "Nunca le falté el respeto a nadie ni insulté. Fue lo que salió en el momento porque sentí un poco de timidez del rival, y lo usé para llevar a mi país a una final".