El Toro no tuvo el mejor rendimiento en Qatar pese a ser campeón del mundo y confesó el principal motivo de esto, además de ser muy autocrítico.

Luego de 36 años, Argentina volvió a consagrarse campeona del mundo en Qatar 2022 y si bien todo es alegría y elogios para los futbolistas que lograron vencer en la final a Francia por penales, el rendimiento de alguno de los integrantes de la Selección durante el Mundial ha sido más bajo que el de la mayoría de los convocados por Lionel Scaloni.

Allí, el caso más retumbante y sorpresivo fue el de Lautaro Martínez, ya que el Toro siempre fue de los puntos más altos de la Albiceleste y una garantía si hablamos de goles con la camiseta de la Selección. De hecho, el bahiense sigue siendo el segundo máximo anotador en el ciclo de Lionel Scaloni solo por detrás de Messi.

Sin embargo, en el Mundial de Qatar, Lautaro no tuvo un gran andar y terminó perdiendo el puesto con Julián Álvarez, además de no haber podido convertir goles en tiempo reglamentario, aunque sí tuvo su momento culminante en la tanda de penales de cuartos de final ante Países Bajos, donde liquidó la serie con el remate final que significó el pase a semis.

En pleno Qatar 2022, su representante expresó que no estaba bien desde lo físico y ahora, ya de vuelta en Italia y por sumarse nuevamente al Inter, en conferencia de prensa del club Neroazzurri el Toro fue contundente para dar una dura confesión y autocrítica de lo que fue su Copa del Mundo: "Aprendí mucho, no tuve el Mundial que quería pero entró un compañero que lo hizo mejor que yo y estoy muy contento. Lo di todo incluso desde afuera. Antes del Mundial jugaba con el tobillo inyectado con analgésicos, no llegué a Qatar como quería pero el entrenador lo sabía".

Además de confirmar que físicamente no estaba bien durante la Copa del Mundo, el Toro avisó que ahora "está de vuelta después de un pequeño descanso". "Mi tobillo ha mejorado, si el entrenador (Simone Inzaghi) me deja jugar estoy listo para dar una mano”, cerró Lautaro. Clarito.