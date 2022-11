Luego de la lesión de Joaquín Correa, Thiago Almada, siendo uno de los 4 reservados por Lionel Scaloni, fue convocado de urgencia para sumarse a partir de hoy a los entrenamientos de la Selección en Qatar, a la espera del debut mundialista el próximo martes ante Arabia Saudita, desde las 7 de la mañana.

Previo a subirse al avión con Ángel Correa, con quien fueron despedidos con una ovación del gran público presente, la novia del volante del Atlanta United de la MLS habló con TNT Sports sobre su convocatoria: "Estábamos en el dentista, hicimos de todo hoy. Scaloni lo llamó y le dijo "hola soy el Gringo, preparate las cosas que viajas", no tuvimos tiempo a nada".

"El papá de Thiago llega el viernes a Qatar", cerró la novia del jugador que también viaja con él. Diego, el padre de Almada, ayer en conversación con Radio La Red, también contó cómo supo la noticia: "Me llamó Thiago llorando y a los gritos avisandome de su convocatoria, me agarró viajando a Qatar, Thiago me regaló pasajes por el día del padre".

+ ¿No sabés como es el fixture completo de Qatar 2022? Te dejamos acá el calendario mundialista



Almada, se sumó este viernes a la concentración del plantel en Qatar. Este año, fue su debut en la Selección Mayor, en el amistoso frente a Honduras, en el que ingresó 39 minutos reemplazando al Papu Gómez y donde recibió un elogio de Lionel Messi luego del partido: "Thiago tiene mucha frescura. Es muy rápido, tiene mucho juego 'uno contra uno'. Es muy pícaro, no tiene miedo a nada, encara. Es un jugador con mucha profesionalidad e inteligente".

