El fútbol mundial entró en una recta final de cara a la Copa de Qatar llena de dramatismo e inseguridades en donde cualquier molestia física o muscular termina preocupando a los jugadores y entrenadores que observan como varias figuras del mundo del fútbol comienzan a bajarse de la cita por lesión.

Una situación límite que ocurre dentro de la Selección Argentina ya que Lionel Scaloni y su cuerpo técnico ya que uno de los titulares indiscutidos del equipo albiceleste no atraviesa un buen momento físico y no solo se perdió el último partido de su club sino que no estará en uno de los juegos más importantes de la temporada.

Pese a que había llegado con lo justo a la gira de los Estados Unidos, Giovani Lo Celso terminó siendo titular ante Honduras y Jamaica para luego presentar jugar dos partidos más con Villarreal antes de volver a presentar estas molestías musculares que lo dejaron fuera en la victoria ante Osasuna y en el duelo de este jueves ante Barcelona.

Buscando recuperarse sin arriesgar el músculo, a falta de un mes un desgarro puede ser letal, Gio Lo Celso volvería a entrenarse en los próximos días a la par de sus compañeros y tendría entre cinco partidos más antes de concentrarse con la Selección Argentina en Qatar.

La lesión de Di María preocupa a Scaloni de cara a Qatar

Dentro de los jugadores que preocupan a Lionel Scaloni, así como lo hace Lo Celso, podría encontrarse a Ángel Di María y su recuperación. Si bien se estipula que el mismo estaría de alta para el 5 o 6 de noviembre, en el cuerpo técnico de Argentina son cautos respecto a lo que pase con Fideo y esperan conocer detalles de su evolución.