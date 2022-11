Martín Demichelis es el nuevo entrenador de River de manera oficial y así fue presentado en la sala de prensa del Monumental. Allí dio sus primeras palabras bajo este flamante rol que tendrá al mando de la escuadra millonaria siendo ni más ni menos que el reemplazante de Marcelo Gallardo, por lo que el oriundo de Justiniano Posse tendrá una tarea desafiante y complicada en su primera experiencia técnica en el país.

Una de las primeras cuestiones que confirmó Demichelis es que antes de evaluar el mercado de pases y los posibles refuerzos es que pensaba reunirse con el plantel actual del Millonario y confirmar allí las necesidades del equipo. Y por esa línea, luego de la presentación del nuevo entrenador, Enzo Francescoli habló al respecto de los posibles movimientos que puedan ocurrir en el libro de pases.

El mánager de River habló en Radio La Red y confirmó de manera contundente que "el plantel que está es el que sigue el año que viene", confirmando que no habrá grandes bajas en el Millo, sobre todo informando que Juan Fernando Quintero se quedará en el club, así como también Franco Armani, Nicolás De La Cruz y otras bajas que se especulaban en las últimas semanas.

Además, el ídolo uruguayo fue clarito al hablar de posibles altas y en específico se refirió a la posibilidad del regreso de Ignacio Fernández. El volante argentino no es tenido en cuenta en Atlético Mineiro y se barajó la chance de un retorno a Núñez, y sobre ello Francescoli no tuvo filtro: "Si Nacho quiere volver, tiene las puertas abiertas". De esta forma, Enzo le pasó la pelota al ex Gimnasia de La Plata, quien tendrá que definir en las próximas semanas su futuro.

Nacho Fernández en River jugó 186 partidos donde convirtió 31 goles y dio 29 asistencias. Su primer ciclo en el Millonario fue de 2016 a 2021 y ganó 7 títulos. Francescoli le abrió la puerta a su regreso. ¿Se dará un segundo ciclo?