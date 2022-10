Si bien todavía falta mucho para que se abra el mercado del fútbol europeo, con un Mundial en el medio y todo lo que eso significa, una de las grandes figuras de la Selección Argentina suena fuerte en uno de los serios candidatos que tiene la UEFA Champions League y su representante se encargó de hablar sobre el tema.

Lejos de que esta posibilidad pueda distraer al jugador de la Scaloneta del gran objetivo del 2022, el agente del delantero trajo calma dejando de lado los rumores para contar las prioridades del argentino: "La ilusión es la misma que la del resto. Le quieren dar una alegría a la gente", soltó.

Con un fuerte rumor que surgió desde Alemania, en las últimas horas se empezó a jugar con el posible desembarco de Lautaro Martínez al Bayern Munich para el 2023. Un interés que Alejandro Camaño no desmintió: "No me sorprendería porque, como te comenté, siempre hay consultas".

Sin embargo, el representante del Toro destacó que hoy Martínez mantiene otras prioridades ya que "hoy Lautaro tiene las cosas muy claras. Piensa en el Inter y en el Mundial". Una situación que ya vivió hace sólo unos meses: "En el mercado pasado, hubo chances por cifras impresionantes y él entendió que lo mejor era no cambiar"

Las posibilidades de Lautaro Martínez y Argentina en Qatar

Con menos de dos meses para que comience el Mundial, el agente contó en TyC Sports que "la Copa del Mundo sería la frutilla del postre" para el goleador ya que consideró que Lautaro actualmente "está en el top 10 de los jugadores a nivel mundial" y se ilusiona para Qatar.

Una posibilidad que ve muy factible ya que, si bien "un Mundial es muy difícil", Camaño opinó que "el equipo está preparado para llegar a las instancias finales" y confía plenamente en la "mentalidad de líder" que tiene Lionel Scaloni para con el grupo que viajará a Qatar.