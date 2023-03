Tanto se esperó en Argentina poder ganar un nuevo título mundial cuando los recuerdos del 86 empezaban a quedar demasiado lejos y se llegó a temer, incluso, que el mejor futbolista nacido en estas tierras después de Diego Maradona podía incluso quedarse sin poder levantar ese trofeo; que el campeonato conquistado en Qatar todavía se celebra, invade las conversaciones cotidianas. Está en el aire.

Sin embargo, en la previa del primer partido que disputará la Selección en el país luego de la consagración mundialista, el próximo jueves 23 de marzo ante Panamá en el Estadio Monumental, Lionel Scaloni confesó que con el correr de los días ha buscado y conseguido desprenderse de muchas de esas sensaciones para poder enfocarse de lleno en el futuro. Entiende, primero que nadie, que en un cargo y con una camiseta tan pesada no sobra el tiempo para relajarse.

"No me pongo a pensar todos los días en el Mundial, porque la vida sigue. ¿Y qué hacés? ¿Te quedás sentado en el sillón?", manifestó el entrenador que dio vida a la Leyenda de La Scaloneta. Y agregó: "Está bueno cuando la gente te saluda, eso te llena de gratitud, pero no me lo paso pensando. No porque ganés, vale todo. Pero la vida sigue, hay que seguir intentando mejorar".

Scaloni mostró que tampoco subestima a los rivales que enfrentará Argentina en la próxima Fecha FIFA, Panamá y Curazao, asegurando que pese a entender que se tratará de una fiesta para los hinchas espera que el grupo de futbolistas lo asuma con la máxima seriedad. "Adentro de la cancha siempre intentamos lo mismo. Hay que prepararse para jugar. Adentro pondremos lo mejor. La gente tendrá ganas de ver a sus jugadores, de festejar y es justo. Pero al final, hay que jugar el partido", avisó.

Y concluyó: "De la misma manera que hace cinco años, cuando asumimos, no pensamos que íbamos a ser campeones del mundo, a partir de ahora pensamos lo mismo: seguir preparando los partidos de la mejor manera, brindarle la herramienta a los jugadores y la pelota a veces entra, a veces no. Pero lo importante es el proceso, el camino para llegar al objetivo final que es el Mundial".