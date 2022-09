El sueño de la Selección Argentina está en marcha. A pesar de que restan 63 días para que inicie el Mundial de Qatar, los dirigidos por Lionel Scaloni ya se empiezan a mentalizar en lo que será la ardua competencia en la que irán por la tercera copa del mundo de su historia.

Previo a que se dispute la cita mundialista en Medio Oriente, se disputarán dos amistosos en Estados Unidos: el viernes 23 de septiembre frente a Honduras, y el martes 27 del mismo mes contra Jamaica.

Con motivo a la preparación que tendrá el combinado nacional dirigido por Scaloni, algunos jugadores del plantel comenzaron a llegar a las tierras estadounidenses. Como ya jugaron sus respectivos partidos en Atlanta United y Brighton and Hove Albion, tanto ThiagoAlmadacomo AlexisMacAllister ya se encuentran en la concentración.

El ex jugador de Vélez y el ex mediocampista de Boca no tienen asegurada su participación en el Mundial de Qatar, por lo que tratarán de ganarse un puesto en los amistosos para que Lionel Scaloni los convoque a la Selección Argentina de cara al torneo más importante a nivel futbolístico.