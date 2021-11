Finalmente el jugador de la Fiorentina decidió no estar en la convocatoria para los partidos frente a Uruguay y Brasil y así Scaloni pierde a una de sus mayores alternativas.

Nico González será baja: no se recuperó del COVID y fue desafectado de la Selección Argentina

Los varios testeos consecutivos y la ilusión de poder estar en la doble fecha de clásicos que afrontará la Selección Argentina no fueron suficientes para Nico González. El volante sigue dando positivo de COVID-19 y pese a no tener síntomas, esto no le permite viajar al país para sumarse a sus compañeros.

Con 15 días transcurridos desde que dio positivo, el jugador de la Fiorentina sigue dando positivo y por esto, ante el poco margen que queda para el partido del viernes con Uruguay, Nicolás González y Lionel Scaloni coinciden en que lo mejor es no arriesgar y arreglarse con el basto plantel que tiene la Selección para esta cita.

Teniendo en cuenta este panorama, durante el último domingo Lionel Scaloni tomó la decisión de convocar al Papu Gómez para que se sume a la Selección Argentina. El volante del Sevilla había quedado desafectado por una dolencia, pero ante una rápida recuperación y la posible baja de González, finalmente estará presente.

Desde su debut en 2019, Nico González suma 15 partidos con la Selección mayor siendo una de las piezas más importantes en la rotación que el técnico dispuso durante la Copa América 2021. Además, durante las actuales Eliminatorias, lleva convertidos dos goles y brindó una asistencia.