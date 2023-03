No se sabía: la selección sudamericana en la que se inspiró La Scaloneta

Más allá de las virtudes futbolísticas que llevaron al equipo a asumir el protagonismo en cada partido sin importar la talla del rival, incluso más allá del liderazgo definitivo de Lionel Messi, si algo caracterizó a la Selección Argentina que bajo el mando de Lionel Scaloni conquistó Copa América, Finalissima y Mundial de Qatar fue la unión de un plantel que demostró que también en la élite se puede funcionar como un grupo de amigos.

Esa tarea en la que mucho tuvo que ver la buena predisposición de cada futbolista, no parece haber sido, sin embargo, fruto de la casualidad. Desde que asumió como director técnico, en tiempos algo turbulentos por la manera en que había transcurrido el Mundial de Rusia, Scaloni lo planeó.

Tras el agasajo que recibió la Selección Argentina de parte de CONMEBOL en Paraguay, fue Diego Lugano, exjugador del seleccionado uruguayo, quien reveló una vieja charla que mantuvo con Lionel Scaloni en la que este había mostrado mucho interés por conocer mayores detalles de la unión que había logrado Oscar Washington Tabárez con La Celeste.

"Me acuerdo una pequeña charla que tuvimos, apenas agarraba la Selección Argentina, en el sorteo de la Copa América en Brasil. Hablamos de cómo había sido el proceso de Uruguay en años anteriores, que se había hecho un grupo muy sólido de la mano del Maestro. Él quería conseguir algo igual en Argentina", reveló en diálogo con ESPN el exdefensor, mundialista en 2010 y 2014.

"De esa charla en Río me acuerdo muy bien y muestra que lo que pasó no es casualidad. A veces las buenas cosas le tienen que pasar a las buenas personas. Hay un destino en eso. Tanto Scaloni como su cuerpo técnico son muchachos muy reconocidos, de trayectoria impecable adentro y afuera de la cancha. Las cosas no vienen por casualidad", agregó.