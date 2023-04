Después de que se sortearan los grupos del Mundial Sub 20, y ante la negativa de Manchester United para ceder a Garnacho, otros juveniles podrían perderse el torneo.

No solo es Garnacho: las joyas que se perderían el Mundial Sub 20 con la Selección

Mundial Sub 20

A pesar de que Javier Mascherano dio a conocer la nómina de 37 futbolistas que están preseleccionados para disputar el Mundial Sub-20 que se llevará a cabo en la República Argentina entre el 20 de mayo y el 11 de junio de 2023, no todos podrán disputar la competencia.

En algunas semanas, el entrenador de la Selección Argentina tendrá que recortar la lista a 21 jugadores, quienes serán los encargados de buscar el séptimo título en la categoría después de 16 años, ya que la última vez que se consagró fue en el año 2007, donde Sergio Agüero fue una de las grandes figuras.

Debido a que la competencia se desarrollará fuera del calendario FIFA, los clubes tienen la posibilidad de negar la cesión de los respectivos futbolistas. Uno de esos casos es el de Alejandro Garnacho, a quien Manchester United le confirmó que no podrá viajar. Sin embargo, en la Asociación del Fútbol Argentino creen que ante la eliminación de los Red Devils en Europa League, los directivos ingleses y el entrenador Erik ten Hag podrían dar el brazo a torcer y modificar su decisión.

Mientras esperan una resolución en favor de la Selección Argentina, también aparecen otros clubes que no están dispuestos a ceder a sus jóvenes promesas: Brighton and Hove Albion y Real Madrid no quieren que Facundo Buonanotte y Nicolás Paz, respectivamente, estén presentes, según notificaron los periodistas Ariel Senosiain y Gastón Edul.

Por el lado de los ingleses, el DT italiano Roberto De Zerbi ya le manifestó a Buonanotte que su prioridad es que continúe en las Gaviotas, ya que lo considera fundamental para la recta final de la Premier League. Y si bien Paz no integra la plantilla de Carlo Ancelotti, como Real Madrid Castilla está peleando por el ascenso a la Segunda División de España, tampoco quieren desprenderse de su mejor futbolista.

En ambos casos, los representantes de los jugadores y también desde la AFA están luchando para poder torcer la decisión de los clubes europeos, además de que le piden a los protagonistas que presionen, para que puedan formar parte de la Selección Argentina en la cita mundialista.