Tras los amistosos ante Panamá y River, la Selección Argentina se prepara para recibir en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero a Curazao, en lo que será el último partido de la fecha FIFA de marzo, y ya se encuentra planificando lo que será la fecha de junio, la previa al inicio de las Eliminatorias para el Mundial del 2026.

La idea para esta fecha FIFA, en la que tal como lo dijo Scaloni en conferencia de prensa, podría estar Alejandro Garnacho, quien no pudo estar por lesión para estos encuentros, es haces dos partidos amistosos, pero no en Argentina, si no viajar a uno de los países que más apoyó a la Selección durante el Mundial de Qatar.

Según informa TyC Sports, a pesar de tener una propuesta de Estados Unidos, la intención de Claudio Tapia es que Argentina juegue los amistosos de mitad de año en el continente asiático, y las selecciones que pican en punta son China y Bangladesh, siendo este último uno de los países que más apoyó a la Selección de Scaloni en el Mundial. Además, agrega que antes deben definirse algunos aspectos para que se concrete.

Durante el 2023, además de los dos amistosos de junio, Argentina disputará seis partidos por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, tres de local, ante Ecuador, Paraguay y Uruguay, mientras que visitará, Bolivia, Perú y Brasil, en septiembre, octubre y noviembre.