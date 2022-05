En la actualidad, Leandro Paredes es uno de los pilares de la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni. El futbolista encontró su lugar siendo el volante central del equipo y demostró que es importante para el funcionamiento general de la "Scaloneta". Pero no siempre fue así.

El mediocampista aún siente dolor por cómo se quedó afuera de la lista para el Mundial de Rusia 2018. Y, al parecer, responsabiliza a Jorge Sampaoli por su decisión de no incluirlo en aquella nómina para la Copa del Mundo. En una charla con "Líbero" (TyC Sports), le preguntaron por el DT y su respuesta fue letal.

En un "ping pong", a Leo le nombraron a varios entrenadores y él tuvo que dar un comentario sobre cada uno. Por caso, de Mauricio Pochettino agradeció la confianza que le dio y destacó el apoyo que recibió de Julio Falcioni cuando era juvenil en Boca.

Y luego fue el turno de Sampaoli. "No... Mejor no digo nada, después me manda mensajes diciéndome 'Por qué dijiste tal cosa', no sabés lo que es", tiró Paredes. Y agregó: "No tengo mucho para decir sobre él, hay entrenadores que te dejan cosas buenas y malas. La verdad es que cosas buenas no tengo para decir y las malas prefiero guardármelas para mí".