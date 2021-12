Gonzalo Higuaín fue, durante muchos años, el centrodelantero titular de la Selección Argentina. Luego de las finales perdidas, el "Pipita" perdió terreno y hace poco decidió alejarse del fútbol de elite para sumarse al Inter Miami de la MLS de Estados Unidos, donde está mucho más relajado.

En una charla con "ESPN F90", el atacante repasó su presente y también contó una conmovedora historia sobre el fallecimiento de su madre. "Ella se enferma durante la Copa América de Estados Unidos y no me lo dijeron. Cuando me lo contó mi hermano, me fui a Argentina y le dije que hasta que no se cure no iba a jugar al fútbol", comenzó.

"Me pelé por ella. Y ella me dijo que si no jugaba, se iba a morir antes. Porque iba a dejar algo que amo por ella. Seguí jugando por ella, pero iba a dejar", aclaró Higuaín. Y comparó: "Cuando pasó lo de la pandemia, yo vine a Argentina y no quería volver a Juventus porque me parecía una aberración volver al fútbol con la cantidad de muertos que había. Les importa un bledo la vida de la gente, se siguió jugando al fútbol y a mí me parecía una aberración".

"Mi mamá se fue con lo último que quería saber, que era que Fede y yo hagamos un gol en el mismo partido", siguió Gonzalo. Y aseguró: "Al otro día le pasó lo que le pasó, fue como que ella necesitaba saber eso para irse. Son cosas que para mí valen más que ser campeón del mundo, que ganar cualquier título. Recuerdos imborrables".