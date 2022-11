En medio de la algarabía por el gran triunfo de la Selección Argentina ante México por 2 a 0 en Lusail, una noticia que fue tomando fuerza sorprendió a propios y extraños. Es que desde Argentina intentarán pedir que uno de los jugadores del plantel quede desafectado de Qatar 2022 por una denuncia de abuso sexual.

El jugador en cuestión es Thiago Almada, quien tiene esta causa abierta desde el 4 diciembre de 2020 tras un episodio ocurrido en una fiesta clandestina que protagonizaron algunos ex jugadores de Vélez, en medio de la pandemia de coronavirus, por la cual en febrero de 2021, el Fortín lo separó temporalmente del plantel profesional.

Raquel Hermida Leyenda, la abogada de la joven denunciante, habló con la agencia Noticias Argentinas y afirmó que la presentación se va a realizar en toda las delegaciones del ente rector del fútbol: "Estamos preparando la denuncia con todas las copias de la causa en inglés y en español. Y la vamos a presentar en todas las delegaciones de la FIFA y también desde mi estudio se han contactado con algunos responsables de la FIFA", comenzó.

En cuanto a la causa, confirmó que "Thiago Almada posee una causa abierta ante la fiscalía de género de Marcelo Fuenzalida, que es un fiscal suplente y que informó que esa causa está archivada. Esa causa la archivó para para permitirle jugar". Además, aseguró que "Thiago Almada no está condenado, pero la FIFA miente, y por eso pedimos que digan la verdad y que no digan que los jugadores que están en Qatar no tienen causas por violencia de género porque Thiago Almada tiene la peor de las denuncias".

Cabe destacar que la FIFA impuso que en el Mundial no permitirá jugar a ningún futbolista que tenga una causa penal en curso.

