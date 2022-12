Bombos y redoblantes. Papelitos y humos de colores. La fiesta Argentina estaba ahogada desde hace 36 años y fue a lo grande. Más de 4 millones de personas recibieron a los jugadores de la Scaloneta en Buenos Aires y millones salieron a las calles a lo largo y ancho del país. Y aunque todo parecía euforia y emoción, varios periodistas del Mundo llegaron a pinchar el globo.

Mientras en el país campeón del Mundo algunos siguen sin dormir y tarareando "muchachos, ahora nos volvimo' a ilusionar", Gianni Merlo, periodistas de La Gazzetta dello Sport y Presidente de la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos, realizó una publicación solicitando las disculpas de Lionel Messi y toda la Selección. ¿Por qué?

Periodistas de todo el mundo exigen que Messi y la Selección pidan perdón

Según expresó en un comunicado oficial Gianni Merlo, "Messi y sus compañeros de Argentina han insultado a periodistas" y por ello no dudó: "Esperamos disculpas". Claro, esto se debe al famoso cantito de "no me importa lo que digan esos p... periodistas, la p... que lo parió" que se dio en zona mixta.

Aparte, en el mismo comunicado agrega: "Puede que sea un multimillonario alabado, pero tiene que respetar a quienes también han contribuido, con su entusiasmo y sin interés propio, a crear su mito. Además de ser grandes jugadores también deben ser modelos a seguir en la vida, porque se han enriquecido gracias a todos".

"Fue lindo verlo en la cancha con su familia, todos se regocijaron con él. Pero ahora, qué pensaría el público y los familiares de los periodistas, quienes han sido calificados de "putos periodistas" por personajes que en ocasiones tienen conductas dudosas que bordean la ley", sigue. Y no se queda allí.

Para cerrar el comunicado, el Presidente de la Asociación fue hasta contra la AFA: "Entre los jugadores también había funcionarios de la federación argentina cantando y esto es aún más grave. Esperemos que algunos de ellos se den cuenta de la ofensa cometida y pidan disculpas".