Si bien causó sorpresa al momento del anuncio de la lista preliminar, el presente de Enzo Fernández en el Benfica de Portugal pedía una oportunidad en la Selección a gritos y Lionel Scaloni decidió convocarlo en lugar de un lesionado Exequiel Palacios que debió bajarse de la convocatoria.

Siendo una de las figuras del Benfica que aún no perdió ningún partido en la temporada, el volante ex River parece estar destinado a mostrar lo que vale con la camiseta de la Argentina ya que a la lesión de Palacios se sumó que Gio Lo Celso no está en condiciones de jugar ante Honduras y Scaloni necesita un reemplazo.

Sumado todo esto, el entrenador de la Selección Argentina y su cuerpo de trabajo tendrían decidido que Enzo Fernández sea quien juegue en lugar del hombre del Villarreal ganándole la pulseada a Alexis Mac Allister. De esta manera, el joven de 21 años tendrá la oportunidad de ganarse su lugar en Qatar 2022 como titular.

Si bien falta un entrenamiento, por la tarde de este jueves, en donde Scaloni terminará de ultimar detalles, el periodista de ESPN Leonardo Paradizo, confirmó que el volante se metió dentro de un once que contaría con mayoría de titulares. Una inclusión que también se da por las dudas que genera el presente de Leandro Paredes en Juventus.

¿Exe Palacios pierde su lugar con Enzo Fernández?

De esta manera, quien más debe preocuparse por lo que pueda pasar en el partido con Honduras (desde las 21 horas de argentina) es Exequiel Palacios ya que este sería quien pierda su lugar en la lista de Qatar si Fernández rinde como se espera.

Con frecuentes lesiones y con poco rodaje en Bayer Leverkusen, ocho partidos en la actual temporada, el otro volante ex River perdió consideración en el cuerpo técnico y compite no solo con Fernández sino también con Alexis Mac Allister, quien atraviesa un fantástico momento en Brighton.