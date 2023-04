Conocé los motivos por los que el delantero del Manchester United no sería parte de la delegación albiceleste en el Mundial Sub-20 de este año.

¿Por qué Alejandro Garnacho no iría al Mundial Sub-20 de Argentina?

No todas son estupendas noticias para la Selección Argentina: es que en las últimas horas se dio a conocer que Alejandro Garnacho no integraría la nómina final de la "Albiceleste" en el Mundial Sub-20 2023 que se jugará en las próximas semanas en nuestro país. En esta nota, enterate las razones por las que quedaría al margen.

El atacante de 21 años no sería parte del Seleccionado Argentino Sub-20 en la Copa del Mundo ya que Manchester United no lo autorizará a viajar al país para disputar el certamen. Esto se debe a que el torneo se juega a la par del final de la temporada de Inglaterra, y Erik Ten Hag insiste en no desprenderse de él por ser una pieza clave en el equipo.

+ ¿Qué otros "europibes" pueden ir al Mundial Sub-20 de Argentina?

Además de Alejandro Garnacho, la pre-lista de convocados para la Copa del Mundo Sub-20 incluye otros nueve juveniles que militan en el Viejo Continente en la actualidad:

Facundo Buonnanotte: Brighton and Hove (Inglaterra).

Brighton and Hove (Inglaterra). Franco Carboni: Monza (Italia).

Monza (Italia). Luka Romero: Lazio (Italia).

Lazio (Italia). Mateo Tanlongo: Sporting Lisboa (Portugal).

Sporting Lisboa (Portugal). Matías Soulé: Juventus (Italia).

Juventus (Italia). Máximo Perrone: Manchester City (Inglaterra).

Manchester City (Inglaterra). Nicolás Paz: Real Madrid (España).

Real Madrid (España). Román Vega: FC Barcelona (España).

FC Barcelona (España). Valentín Carboni: Inter de Milán (Italia).

+ ¿Cuándo empieza el Mundial Sub-20 de Argentina?

La Copa del Mundo Sub-20 dará comienzo el próximo sábado 20 de mayo, con el partido inaugural del certamen, y se extenderá por casi un mes hasta el domingo 11 de junio, cuando se disputará la gran final del torneo.