¿Por qué Sergio El Kun Agüero no juega el Mundial de Qatar 2022?

La Selección Argentina enfrentará a Croacia este martes 13 de diciembre en la semifinal del Mundial de Qatar 2022. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Lusail. Sin embargo, en las últimas horas muchas personas comenzaron a preguntarse por qué Sergio el Kun Agüero no juega el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. En Bolavip te revelamos el motivo.

Sergio Agüero, quien actualmente tiene 34 años, se retiró del fútbol profesional a mediados del 2021. Es por ese motivo que no está disputando el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. Sin embargo, está en el país de Medio Oriente apoyando al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

El Kun sintió un fuerte dolor en el pecho y en la zona del cuello en un partido de la Primera División de España entre el Barcelona y el Alavés el 30 de octubre del 2021. En ese entonces, informaron desde el club que el futbolista se iba a realizar chequeos medicos.

Finalmente, aunque intentó por todos los medios volver a jugar, comunicó que se alejaba de las canchas el 15 de diciembre de ese mismo año luego de que le descubran una arritmia: "Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de ser futbolista profesional. Estuve en buenas manos de los médicos que me dijeron que lo mejor era dejar de jugar. Hice todo lo posible en busca de una esperanza, pero no había muchas", explicó.

+¿Qué es una arritmia?

La arritima es un trastorno de la frecuencia cardíaca o del ritmo cardíaco. El corazón puede latir demasiado rápido (taquicardia), demasiado lento (bradicardia) o de manera irregular.

