Por qué no juega el Cuti Romero hoy en Argentina vs. Honduras

A menos de dos meses del Mundial de Qatar 2022, la Selección se encuentra en Estados Unidos para disputar sus últimos amistosos de preparación. Este viernes 23 de septiembre, desde las 21 horas de Argentina, los dirigidos por Lionel Scaloni se medirán ante Honduras por un amistoso internacional. Cristian "Cuti" Romero, una de las piezas fundamentales del equipo, no estará ni siquiera en el banco de los suplentes. Acá te contamos el motivo.

+Por qué el Cuti Romero no será titular HOY

Cristian "Cuti" Romero, de 24 años, es uno de los futbolistas más importantes de la Selección Argentina. Sin embargo, Lionel Scaloni no podrá contar con él en el amistoso de esta noche frente a Honduras. El motivo de su ausencia era que no podía viajar a Estados Unidos por no tener la visa.

"La situación de Cuti Romero me molesta. Está trabado en Argentina y no puede viajar. Es un problema, es la última fecha para juntarnos y aún no puede estar. Todavía no pude hablar con Lisandro (Martínez), pero si está en condiciones jugará", había dicho en conferencia de prensa el entrenador argentino.

+Lionel Scaloni - Conferencia de prensa del DT de la Selección Argentina

Finalmente se confirmó que el defensor del Tottenham pudo tramitar la visa en las últimas horas y viajará a las 23:30 a Miami, Estados Unidos, para ponerse a la par del grupo. De no mediar inconvenientes, será titular ante Jamaica el 27/9 en el estadio Red Bull Arena (Nueva Jersey).

+Argentina vs. Honduras: hora del partido

Argentina se enfrentará ante Honduras en Estados Unidos pensando en el Mundial de Qatar 2022. El duelo comenzará a las 21 horas.