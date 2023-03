Conocé, en esta nota, todos los detalles sobre Ariel Ardit, el cantante que recitará el himno en el Argentina vs. Panamá en el Monumental.

¿Quién es Ariel Ardit, cantante del himno en Argentina vs. Panamá?

La Selección Argentina de Lionel Scaloni se enfrenta a Panamá este jueves, 23 de marzo, a las 21.00 en el Estadio Monumental, en lo que será el primer encuentro de la Albiceleste como campeona del mundo.

Y en la previa del partido, Ariel Ardit será el encargado de recitar el himno nacional. De esta manera, te contamos, a continuación, quién es y todos los detalles que debés conocer.

Ariel Ardit es un cantante cordobés de tango que vive en Buenos Aires desde los 8 años de edad, Estudió canto lírico e ingresó a la Orquesta El Arranque, donde estuvo hasta el 2005. Luego, en 2010, conformó su orquesta típica, con la dirección de Andrés Linetzky.

En 2021, ya tuvo la responsabilidad de recitar el himno nacional argentino, en el partido por Eliminatorias ante Perú, también jugado en la cancha de River.

En una entrevista con Hernán Dobry, definió a su género musical: "El tango a mí me sucede de una manera tan natural que lo tengo que definir como que es mi expresión de vida. Me expreso en esta vida de la mejor manera que me puedo expresar".

+Ariel Ardit: premios que recibió en su carrera