La noche del 6 de julio de 2021 fue un antes y un después para esta Selección Argentina y puntualmente para Emiliano Martínez. Si bien la final ante Brasil fue la que cambió la historia del equipo, aquella jornada consagratoria del arquero lo transformó en un ídolo para esta generación.

A partir de ese día, patearle un penal a Dibu nunca volvió a ser lo mismo. El "mirá que te como, hermano" quedó grabado en la memoria de todos los futboleros y se revivirá en cada penal que la Albiceleste tenga en contra. Sin embargo, el propio padre del jugador aseguró que esa noche ante Colombia había algo más. Algo llevó al arquero a sacar esa picante versión cuando iban a patear Davinson Sánchez, Yerry Mina y Miguel Borja.

Alberto Martínez, papá del arquero, contó en Como Te Va detalles de aquella cita internacional: “Emi estaba muy enojado con los colombianos porque ellos le habían bailado a Muslera (en cuartos vs. Uruguay), que es muy amigo. Por eso les dijo 'a mí no me van a bailar'”.

Además, agregó sus sensaciones tras haber visto esa heroica actuación de su hijo: “El día de los penales contra Colombia estaba en casa, veía el partido solo. Tenía una mesita ratona de vidrio que ahora es de madera, porque la de vidrio la rompí de la emoción, je".

“Quiero que se juegue el Mundial ya, a Emi lo veo muy metido y concentrado. Me cuenta que se llaman todo el tiempo entre los jugadores y que en las concentraciones juegan al truco. La selección tiene un grupo excepcional, como espectador estoy muy ilusionado", cerró Alberto. Todos estamos igual.