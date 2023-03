Scaloni, filoso sobre el debate de la mejor Selección Argentina de la historia: "¿Qué me importa?"

En las últimas semanas y a partir de una declaración de Rodrigo De Paul indicando que la Selección Argentina que ganó la Copa del Mundo de Qatar 2022 es la mejor representante de la Albiceleste en toda la historia, se generó un debate muy polémico que incluyó la aparición de figuras que también levantaron el trofeo más importante en un pasado.

Por ejemplo, nombres propios del calibre de Mario Alberto Kempes -campeón en Argentina 1978- y Pedro Pasculli -campeón en México 1986- no dudaron en contestarle al mediocampista de Atlético de Madrid. Es que no les gustó nada la comparación, y, como no podía ser de otra manera, destacaron lo hecho por los equipos de César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo.

En medio de ese panorama, este martes, en la previa del compromiso amistoso del próximo jueves en el Estadio Monumental contra Panamá, en el que habrá una fiesta para continuar celebrando lo conseguidl en territorio asiático, Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, brindó una interesante conferencia de prensa.

Entre otras cosas, el nacido en Pujato, provincia de Santa Fe, fue consultado, precisamente, por el mencionado debate sobre la mejor Selección Argentina de todos los tiempos. Y, fiel a su estilo, el destacado estratega no quiso fomentar la polémica y se despachó con una frase realmente atinada que le puso punto final a la historia.

"¿Qué me importa qué Selección Argentina es la mejor? Las tres fueron campeonas del mundo. Estamos acostumbrados a debatir cosas que no tienen sentido", exteriorizó al respecto el director técnico que, al frente de la Albiceleste, también logró hacerse con otros dos títulos muy importantes: la Copa América y la Finalissima.