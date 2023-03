Más allá de las estrellas obtenidas, lo más destacable del ciclo de Lionel Scaloni es cómo logró dejar atrás los prejuicios y ganarse a todo un país en silencio y trabajando. Seguramente no fue sencillo estar en ese lugar cuando arrancó su era, teniendo en cuenta todas las críticas que recibía. Sin embargo, hoy, viendo cómo se dio todo, hace que se lo valore mucho más.

"¿En algún momento del camino pensaste en desistir?", fue la pregunta que le hicieron en la entrevista exclusiva que dio para Curubito. Ahí, el entrenador no tuvo problema en hablar de cómo logro sobreponerse ante tantos cuestionamientos.

"A ver... Cuando dirigís a un equipo como la Selección Argentina sabes que va a haber críticas. Lo veo completamente normal. No digo que la palabra sea 'lógico', pero es normal", declaró el DT, que agregó: "Soy más de mirar nuestro camino, la manera en la que queríamos jugar, de entender cómo se vestía esa camiseta. Se depende mucho de los resultados, pero es importante saber a dónde se va".

Además, habló del récord de partidos invicto que logró obtener, que es el más largo en la historia de la Selección: "Sinceramente, no soy mucho de la estadística. Obviamente me lo iban diciendo, pero no era importante. Al final las estadísticas están para romperlas y en algún momento vendrá otro y nos pasará. Son números y lo importante es lo que se quiere".

"Nosotros sentíamos que la manera de jugar y sentir la camiseta era esa. Pase lo que pase no nos iba a cambiar la opinión. El resultado no puede empañar todo lo que uno quiere", cerró.