En los últimos días, una de las noticias que más sorprendió y que más llamó la atención tuvo que ver con la determinación de Roberto Mancini, actual director técnico de la Selección de Italia, de convocar a Mateo Retegui para que defienda la camiseta de la Azzurra. Y también la respuesta inmediata y positiva del delantero de Tigre.

Es que el jugador de 23 años de edad y con pasado en Boca Juniors, Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba le dio el sí a los cuatro veces campeones del mundo sin siquiera comunicarse con Lionel Scaloni o alguien de la Albiceleste para corroborar si estaba en el radar de cara a futuras convocatorias. Y esto generó algo de polémica.

Así las cosas, este martes, Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, brindó una conferencia de prensa antes del compromiso amistoso del próximo jueves contra Panamá en el Estadio Monumental de River Plate. Y, en la misma, el destacado estratega fue convocado, precisamente, por la convocatoria del delantero para Italia.

"No tiene sentido cortarle el camino a Retegui", comenzó exteriorizando Scaloni sobre el futbolista nacido en San Fernando, provincia de Buenos Aires, que ya se sumó a los entrenamientos del combinado italiano de cara a los encuentros contra Inglaterra y Malta, correspondientes a las Eliminatorias para la próxima edición de la Eurocopa.

"Yo soy partidario de no intentar convencer a nadie y sobre todo de no arruinar algo de lo que no estamos convencidos. Ahora mismo no estábamos convencidos de citar a Retegui", reveló al respecto Scaloni, dejando en claro que, al menos en el corto plazo, no tenía en los planes convocar a uno de los mejores delanteros del ámbito local.