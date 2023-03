Lionel Scaloni volvió a ser el centro de atención durante la última semana luego de una gala de FIFA The Best inolvidable para la Selección Argentina, donde el nacido en Pujato fue premiado como el mejor entrenador del 2022. Además, el DT también dio la lista de convocados para los próximos amistosos y se espera un recibimiento increíble cuando aterrice en el país.

Es por eso que, en una semana especial para él, distintos medios de comunicación se pusieron en contacto con Scaloni para repasar sus mejores viviencias durante el Mundial de Qatar y una de sus últimas declaraciones sorprendió a más de un hincha de la Albiceleste con respecto al recorrido del equipo en el campeonato que conquistó el 18 de diciembre pasado en Lusail.

Cuando "Leónidas" fue consultado en Megavisión sobre sus rivales, el DT no dudó en afirmar que "Australia fue el partido más difícil para preparar" y lo argumentó: "Era un rival que no tenía nada que perder, nos presionó y nos jugó bien. No tuvimos el dominio del partido en el primer tiempo y se nos complicó".

El entrenador campeón del mundo también destacó la actitud del conjunto oceánico en un encuentro que terminó cerrado y hasta pudo ser un empate si Dibu Martínez no se lucía sobre el final. "No esperábamos que fueran tan valientes", resaltó sobre Australia. Un partido bisagra durante el último Mundial.