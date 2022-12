Se complicaba el panorama de Argentina en el Mundial de Qatar en el partido ante México, en el cual no podía romper el 0, hasta que en el minuto 64 Lionel Messi recibió un pase de Di Maria afuera del área y sacó un remate rasante al palo izquierdo de Ochoa para poner el 1 a 0.

En ese momento, mientras que los jugadores argentinos festejaban el gol, hubo una imagen que emocionó a todos: el llanto de alegría de Pablo Cesar Aimar, el ídolo de Messi, que lloraba mientras hablaba con Scaloni.

Tras ese gran desahogo y el festejo final de Argentina en Qatar, Ricardo Aimar, el padre de Pablo, se refirió a lo vivido ese día: "Me dio una emoción bárbara. Hacía un mes había muerto mi señora, la mamá de Pablo, con la que tenía una afinidad muy grande. Me emocionó mucho verlo llorar", comenzó en diálogo con Así Son Las Cosas.

Y cerró, explicando la causa del llanto de su hijo: "Después le pregunté me dijo 'se me cruzó todo: mamá, el gol que hizo Messi, todo'. También me dijo que estaba muy impresionado con el tema ese de quedar afuera, por suerte pasamos".