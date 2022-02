"Nadie tiene el puesto asegurado, para nada, solo uno como siempre dije y todo el mundo sabe quién es. El resto a pedalear, a correr y a intentar ganarse un lugar como han intentado demostrar hoy", había asegurado Lionel Scaloni luego de la victoria de la Selección Argentina ante Colombia respecto a si tenía ya una lista en la cabeza para el Mundial. Su respuesta fue clara: solo Messi tiene el lugar fijo.

Sin embargo, se pueden asumir algunos nombres que tienen un pie y medio en la lista de convocados para Qatar 2022. El once inicial entero y algunos de los habituales suplentes que ingresan en cada partido son jugadores casi confirmados, pero el entrenador no los revelará para no dar ningún tipo de ventaja al resto de los seleccionados.

En ese contexto, los jugadores mismos tienen claro quienes tienen el lugar asegurado y quienes la tienen que luchar un poco más. Papu Gómez integra la lista del primer grupo, ya que es uno de los principales nombres que rotan entre la titularidad y la suplencia, pero siempre tiene minutos en la Selección.

En diálogo con ESPN F90, el volante del Sevilla manifestó claramente: "Para mi, cada convocatoria es un examen. Yo lo tomo con esa seriedad y responsabilidad, trato de aprovechar cada oportunidad que me da Scaloni", pero así como tiene claro que no es fácil meterse en la lista de concovados para un Mundial, afirmó: "Tampoco te voy a mentir, estoy haciendo las cosas y siento que me gané un lugarcito ganando la Copa América, haciendo goles y teniendo grandes actuaciones".

Luego, puso el freno de mano y analizó un poco el contexto: "Van 23, y 23 son pocos. Si te ponés a ver jugador por jugador decís, la p*ta madre, todos se merecen ir porque somos todos jugadores importantes y somos parte del proceso. Elegir 23 es difícil". Por último, afirmó que en el puesto de la cancha compite mano a mano -sanamente- con Giovani Lo Celso. Y para cerrar, dejó en evidencia que ve a la Argentina como candidata a ganar el Mundial. ¡Vamos, Papu!