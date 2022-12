Se acerca la final del Mundial de Qatar 2022 y, mientras Argentina y Francia se preparan para el gran partido, el resto de los países debate sobre a quién apoyar. Naturalmente hay muchas naciones que quieren que el seleccionado argentino sea campeón, sobre todo por Lionel Messi, pero otros tantos no.

Un exfutbolista de Brasil que estuvo en el 7-1 de Alemania en el Mundial 2014 no dudó y se mostró a favor del conjunto francés. Después de sufrir en carne propia la histórica goleada, ahora tiene muy en claro que no piensa apoyar al combinado argentino. Y explicó el motivo.

Julio César, el arquero que sufrió los siete goles alemanes, dijo en el Diario Olé que irá con el equipo de Kylian Mbappé. "Tengo que apoyar a Francia. Me encanta Messi, pero si Brasil estuviera en la final, los argentinos también apoyarían a Francia. No vamos a ser hipócritas en este momento, ¿verdad?", señaló.

"¿Ni un poquito querés que gane la Selección argentina?", le preguntaron. Y ratificó: "No, no, no, no. Francia, je". Para diferenciarse, campeones del mundo con Brasil como Cafú y Rivaldo ya aclararon que quieren que Argentina se corone este domingo en Qatar.