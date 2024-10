Pablo Taborda, capitán de la Selección Argentina de Futsal que este domingo disputará ante Brasil la final del Mundial que está desarrollándose en Uzbekistán, le dio cierre al capítulo de las semifinales ante Francia que estuvieron marcadas por esa rivalidad que se generó en el fútbol, tras la final de la Copa del Mundo de Qatar.

El jugador hizo referencia a la polémica en que quedó envuelto el seleccionado galo, acusado de dejarse ganar en un partido de fase de grupos ante Irán para evitar así el lado de la llave en que se ubicó el equipo brasileño, lo que en Argentina sintieron que a su vez era menospreciarlos a ellos.

Y un par de días después de la victoria 3-2 que sacó a Francia del torneo, se despachó con un mensaje de despedida para ellos: “A mí me dio mucha bronca. Lo primero que dije antes del partido fue eso. Recuerden que ellos querían jugar contra nosotros y no querían jugar contra Brasil. Pedí a mis compañeros que a la hora de ir a trabar una pelota, se acordaran que nos menospreciaron”, señaló en diálogo con DSports Radio.

Por otro lado, Taborda se refirió a esa rivalidad que se generó con Francia y que ya trascendió las disciplinas del deporte, algo de lo que él mismo se contagió con la chicana que hizo durante el sorteo previo al inicio del partido, que fue todo un presagio de su desenlace.

Argentina definirá el título ante Brasil este domingo.

“Con Francia se trasladó un poco esa rivalidad del futbol. Antes del Mundial jugamos un amistoso allá con ellos y nos hicieron pesar la localía. Por suerte mañana los que vamos a jugar la final somos nosotros”, señaló el capitán de Argentina.

Y agregó: “Ni me di cuenta lo del sorteo, me salió en ese momento. No me di cuenta que se iba a escuchar tanto y se iba a viralizar. Me enojé cuando no me dejaron elegir el color de la moneda y me salió del alma (decirle que les iban a ganar igual). Salió bien, así que menos mal“.

Taborda palpitó la final ante Brasil

En relación a la final que se disputará este domingo, desde las 12.00 en Tashkent, Pablo Taborda señaló: “Es la final soñada, ¿quién puede pedir más que jugar una final del mundo y que sea un Argentina vs. Brasil? Ellos son candidatos, tienen los mejores jugadores y juegan en los mejores clubes. Les jugamos de igual a igual, les venimos ganando muchas veces. Les vamos a plantear de igual a igual, con mucha confianza que nos vamos a llevar el partido”.

Y concluyó: “Ellos con nosotros no querían jugar más, somos una selección que les cuesta. Obviamente querían que pase Francia, como nosotros queríamos que pase Ucrania. Cualquiera de los dos quería que pase el otro”.