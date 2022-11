El DT aseguró que aún no habló con los jugadores sobre lo que sucedió en el Estadio Lusail.

Si algún pesimista imaginaba que la Selección Argentina iba a perder en este Mundial, probablemente no hubiera imaginado que iba a ser ante Arabia Saudita. El equipo de Lionel Scaloni arrancó bien, poniéndose rápido en ventaja y generando ocaciones, pero una ráfaga de los asiáticos en el segundo tiempo desembocó en una inesperada y dura derrota.

Las caras del final lo decían todo. Solo se veía sorpresa, dolor y cabezas gachas cada vez que la cámara enfocaba a un jugador argentino. En la conferencia de prensa, el entrenador de la Albiceleste habló de las sensaciones que les dejó este golpe.

"En el entretiempo dijimos que el partido estaba extraño. Siempre un gol puede cambiar cualquier cosa y así pasó. Después lo analizaremos con más calma", dijo el DT, que luego reveló cómo está el vestuario: "Con ellos todavía no hablé porque están como todos, doloridos y pensando en el resultado adverso. También pensando en dar vuelta la situación. Al final se trata de ganar los siguientes partidos y en eso estamos".

Luego, Scaloni descartó que la merma del segundo tiempo haya sido por cansancio: "El físico no. Los goles vinieron en el minuto 48' y 51'. No va por ahí. Fueron jugadas muy rápidas, muy aisladas. No creo que sea por ese lado". Además, al hablar de posibles lesiones, dejó una buena noticia: "Después veremos el reporte, pero en principio la mayoría está bien".

+ La conferencia de Scaloni