Cada vez falta menos para el partido entre la Selección Argentina y su par de Italia. La cita será el 1 de junio en Londres, más precisamente en el mítico estadio Wembley, donde los dirigidos por Lionel Scaloni irán a defender el título de la Copa América y el invicto más largo del mundo, mientras que la Azzurri irá en representación de la UEFA como flamante campeona de la Eurocopa, pero con un pésimo contexto actual en este 2022 al quedarse afuera del Mundial en manos de la sorpresiva Macedonia del Norte.

Para este duelo, Scaloni ya tiene planificado que en los últimos días de mayo los convocados se sumen a la Selección para completar una serie de entrenamientos previos a la Finalissima, aprovechando que la mayoría de las ligas culminan su calendario antes de esta final, por lo que para el entrenador argentino será vital contar con sus dirigidos cuanto antes, no solo para preparar acordemente el partido ante Italia, sino que también esta gira de junio será la anteúltima antes del inicio del Mundial, por lo que será vital tener varios días de entrenamiento seguidos.

En este contexto, para el oriundo de Pujato era una duda total la presencia de alguno de los futbolistas claves para él y para el funcionamiento del equipo, siendo uno de ellos Leandro Paredes. El volante central sufrió a principios de abril una rotura en la inserción del abdomen y también fue afectada la zona del aductor y debió operarse, ya que el propio jugador comentó que forzó esa lesión y jugó cuatro meses infiltrado, hasta que la misma le pasó factura y terminó por desgarrarse, por lo que tuvo que pasar por el quirófano hace poco más de un mes.

La recuperación de esta operación lo hacía estar en duda para la Finalissima por el tiempo que le llevaría al jugador del PSG volver a estar en contacto con una pelota, pero su sorpresiva revelación daría para ilusionarse con su presencia. En diálogo con el periodista Julián Giacobbe en su canal de YouTube, Paredes dejó en claro las posibilidades de estar el 1 de junio en Wembley.

"Estoy muy bien, mucho mejor de lo que creía para el tiempo de recuperación que llevo. Estoy con mucho menos dolores y poco a poco poniéndome de la mejor manera para ver si llego a la final. La verdad que no es fácil, los tiempos no juegan a mi favor, pero lo intentaré. Mi idea es estar en la final, me arriesgaría solo para ese en los partidos que tenemos esa gira", afirmó contundentemente, dejando en claro sus ganas de formar parte de una posible nueva conquista de la Scaloneta. "Si no llego, alentaré desde afuera", cerró. De todas formas, su evolución y sus ganas hacen pensar que Scaloni podrá contar con Paredes en la Finalissima, algo que hace semanas era impensado.