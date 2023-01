Uno de los misterios más grandes que dejó la concentración de la Selección Argentina en Qatar era qué trío se había quedado con el torneo de truco. Varios equipos se enfrentaron en el popular juego de cartas, con un lindo premio económico en juego. Nicolás Tagliafico, que compartió equipo con Juan Foyth y Lautaro Martínez se encargó de contar todo en su cuenta de Twitch.

Sobre su desempeño personal, no anduvo con vueltas: "El primer partido lo ganamos nosotros, con paliza. Si algún día nos escuchan Ota (Otamendi), Fide (Di María) o Paulo (Dybala) van a saber que les ganamos con paliza. Cuando ganamos el primero, Lautaro (Martínez) se quería ir. Ota le dijo '¿a dónde vas? Pará que es al mejor de tres'. El segundo lo perdemos con lo justo. En el último veníamos bárbaro, pero Lauti en un pica pica se morfó 4 puntos y ahí ya está, nos ganaron. Perdimos en primera ronda".

El ex-Independiente reveló que el mismo equipo que los sacó a ellos, eliminó al equipo de Messi, De Paul y Paredes. "Ellos terminaron llegando a la semi. Después se enfrentaron con el equipo de Leo, Rodri y Lea y también los sacaron", contó. Además, reveló que el equipo de Scaloni, Ayala y Samuel "llegó a cuartos o semis".

A la hora de hablar del ganador, Tagliafico fue sincero: "Me parece que hubo un poquito de mano. Si no me equivoco, creo que lo gana el Chiqui Tapia, pero fue muy raro eso. Lo que pasó es que el candidato se fue rápido y es como que el rating se fue al carajo. No lo vio nadie más el torneo, no le interesaba a nadie. Cuando nos quisimos dar cuenta ya habían levantado el trofeo".

De esta manera, se confirmó que el presidente de la AFA, que compartía equipo con Omar Souto (gerente de Selecciones Nacionales) y Alberto Pernas (Administrativo), se ganó el premio grande. ¡3600 dólares!