A lo largo del Mundial de Qatar 2022 la Selección Argentina pasó por diferentes estados; desde la tristeza por caer ante Arabia hasta el éxito logrado pasaron muchas cosas entre las que se puede encontrar el quiebre entre el plantel y la prensa en el duelo de cuartos de final con Países Bajos.

Con varios rumores que hablaban de una lesión que dejaría a Rodrigo De Paul sin chances de jugar el partido, Lionel Scaloni salió a dar la conferencia de prensa totalmente enojado y hasta acusando a los periodistas de "jugar para Países Bajos" por dar la información tan rápido.

Sin embargo, ya con el título bajo el brazo, quien salió a aclarar la situación y a confirmar la información de la prensa fue Tini Stoessel, actriz y cantante que mantiene una relación con De Paul: "me manda un mensaje de 'creo que me lesioné' y me llama que no podía hablar", soltó palabras después de contar que el volante la llamó "llorando" por el momento.

Totalmente conmovida por lo que sucedió después; De Paul jugó 66 minutos a un ritmo muy alto, la cantante comentó que durante la charla Rodrigo repitió varias veces la pregunta que mantenía en duda a todo el país: "¿Juego o no Juego?", le consultaba a quien después le agradeció por el apoyo.

De esta manera, se termina de confirmar los problemas físicos que sufrió Rodrigo De Paul durante una copa en la que fue un pilar para el equipo argentino. Incluso, tras aquella actuación, Tini confesó para la plataforma Star+ que "no podía parar de llorar" por el esfuerzo del jugador albiceleste.