Pensando en los posibles futbolistas que están buscando quedarse con un puesto en Qatar 2022 para integrar la lista de la Selección Argentina, se confirmó que uno de ellos no verá minutos ante Jamaica y se reducen sus chances mundialistas.

La Selección se mide ante Jamaica en Nueva Jersey en el RedBull Arena y allí se confirmó a minutos del inicio del partido que Lionel Messi estará en el banco de suplentes. Su lugar será ocupado por Julián Álvarez desde el arranque y salvo por esta variante y dos del mediocampo, el equipo será muy similar al ideal de Lionel Scaloni.

Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Crisitan Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Ángel Di María, quien ejercerá de capitán. Este será el XI inicial de este amistoso frente al seleccionado jamaiquino, y entre los suplentes estará Leo Messi, quien verá minutos en el complemento.

Sin embargo, de manera sorpresiva se confirmó que Lionel Scaloni no contará en este cotejo con Paulo Dybala, futbolista que no tiene garantizada su presencia en Qatar 2022 ya que forma parte de ese pelotón que pelea por un puesto mundialista. El delantero de Roma no tuvo minutos en la goleada contra Honduras, quedando afuera del banco, algo que ante Jamaica se repitió.

Es que pese a las ganas del DT oriundo de Pujato de contar con él y las propias del cordobés de estar, la lesión que sufrió días antes de viajar a Estados Unidos con la Selección evitó que pueda estar presente en el campo de juego, lo que sin dudas resulta un mala noticia para él por la competencia que tiene rumbo al Mundial.

Así, a 54 días del debut en la Copa del Mundo para la Selección, Lionel Scaloni no podrá utilizar a Dybala antes de dar la lista para Qatar, ya que la última prueba antes de enfrentar el 22 de noviembre a Arabia Saudita en el estreno mundialista será ante Emiratos Árabes el 16 de dicho mes, pero ese amistoso ya será con la lista completa que dirá presente en tierras orientales. ¿Se complica la convocatoria para "La Joya"?