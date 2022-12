Muchísima polémica, crítica y también apoyo hubo en las últimas horas para con Lautaro Martínez. El delantero de la Selección Argentina marcó dos goles ante Arabia Saudita en la fase de grupos, pero fueron anulados por offside, y frente a México solamente tuvo una situación de peligro, pero su cabezazo se fue por encima del travesaño.

En los últimos dos partidos, tanto ante Polonia como frente a Australia, Scaloni decidió que fuera reemplazado por Julián Álvarez, y el delantero de Manchester City respondió con un gol en cada encuentro. Eso llevó a más de un hincha a preguntarse si el ex Racing debía dejar de ingresar, o si tenía que tener una nueva oportunidad desde el inicio.

Así como hubo críticas para el Toro, también hubo un enorme apoyo de los que saben: Sergio Agüero, Gabriel Batistuta, Diego Milito y varios delanteros de excelencia respaldaron al nacido en Bahía Blanca, le pidieron paciencia y destacaron que tendrá una oportunidad de demostrarle al mundo entero de lo que es capaz. Y justamente, después de haber dicho que ante Arabia Saudita "el partido no era para Lautaro", el Kun lo comparó con un momento que le tocó atravesar cuando era futbolista profesional.

"Me hace acordar a mí. Me pasó en los Juegos Olímpicos. No la metía, no me salía una. Y en la semifinal con Brasil metí dos. De la nada...", exclamó Agüero en ESPN, mientras junto a los panelistas analizaban el rendimiento del atacante de Inter de Milán. A su vez, el ex Independiente añadió: "Como delantero, cuánto más pensás en hacer goles, peor es. Es mi experiencia: yo, cuando me obsesionaba, era un desastre".

Después de comparar los momentos, el Kun le recomendó a Martínez que “si le toca jugar y pensar que él no va a hacer el gol, que lo va a hacer otro. Sacarte eso. Te aseguro que, de la nada, te va a quedar ahí y es empujarla”, manifestó. Pero no solo quedó allí, ya que también se encargó de analizar el rendimiento que viene teniendo en la competencia y vaticinó lo que ocurrirá con el 22: “Está jugando bien. Lautaro va a ser clave en el Mundial”, remarcó.