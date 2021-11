La Selección Argentina se encuentra ya con la totalidad de sus jugadores en el predio de Ezeiza cumpliendo con los entrenamientos de cara a los dos duelos claves ante Uruguay y Brasil de esta fecha FIFA de Eliminatorias. No solo por la complejidad de ambos encuentros, sino también por la instancia en la cual se encuentra el torneo clasificatorio al Mundial es que estos partidos resultan vitales.

Es que, de conseguir resultados positivos, los de Scaloni tendrán casi asegurada su plaza en el Mundial de Qatar de 2022 y por eso quieren seguir por el camino del éxito que vienen consiguiendo en su ciclo, donde acumulan 25 sin perder y más de dos años desde que eso ocurrió por última vez.

Dentro de ese contexto, la Selección se está poniendo a punto en Ezeiza para el primer partido contra Uruguay en Montevideo, y allí tuvo una jornada movida, donde recibieron noticias de dos jugadores que están entre algodondes, siendo uno de ellos ni más ni menos que Leo Messi.

La presencia del mejor jugador del mundo en ambos partidos es algo asegurado, lo que no es oficial es si será titular o no porque arrastra una dolencia desde aquella brutal patada en el duelo ante Venezuela. Y de esa forma se entrenó esta tarde, donde hizo fútbol a la par del grupo en un principio, pero luego hizo un rato de entrenamiento diferenciado junto a Leandro Paredes, quien no hizo práctica grupal y realizó los trabajos diferenciados en su totalidad.

A tres días del primer duelo de esta fecha FIFA, Scaloni busca que Leo llegue óptimo en cuanto al físico, y que no se resienta, como le fue pasando estas últimas semanas en el PSG. Con el volante, la lesión es de mayor grado, por lo que es más difícil que esté presente el viernes.