Arabia Saudita venció 2 a 1 a Argentina en el primer partido del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. Tras un mal rendimiento colectivo, las críticas al equipo de Lionel Scaloni no tardaron en llegar.

Una de las mayores críticas al equipo llegó de la mano de un histórico como Carlos Valderrama, el delantero colombiano que opinó: "A Argentina la conocemos, 36 partidos sin perder, perdió un partido. Cuando uno juega mal pierde, Argentina jugó mal y perdió. Jugó mal porque no dio dos pases seguidos y el fuerte de Argentina es la pelota".

En cuanto al rendimiento de Lionel Messi tiró: "Se tocó como el equipo, no pensaron que Arabia los iba a presionar como lo presionó. A los 3 minutos le achicó y no se dieron cuenta, o pensó que era fácil. Después pasó el tiempo, vinieron los 3 goles anulados, pensaron que era fácil y no fue así. Arabia Saudita no los respetó, desde que empezó el partido los achicó".

A pesar del mal partido y del resultado, dejó en claro que es su candidata: "Tiene que ganar dos partidos, mientras que tenga vida es el candidato que tengo".

Por último, les dejó un consejo para el partido ante México: "Hay que levantarse, cuando uno está en el suelo hay que levantarse. Les tocó la brava porque México jugó bien, mereció ganar ante Polonia. Argentina tiene que ganar, vamos a ver un partido de clasificación".

