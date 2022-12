La Selección Argentina dio vuelta un panorama muy oscuro y, con el fútbol que lo caracterizó a lo largo de los últimos años, logró imponerse ante todos los rivales que le tocaron para finalmente gritar campeón del mundo con un plantel que más allá de algunos problemas estuvo realmente a la altura.

Desde la garra que pusieron en la primera línea del equipo hasta las corridas emotivas de Julián Álvarez, la Selección tuvo rendimientos a destacar que ilusionan a futuro pero que también hacen pensar que las cosas pueden ir mucho mejor. Del1 al 10, el puntaje de Bolavip para los 24 jugadores de la Scaloneta que tuvieron minutos en Qatar 2022.

Uno x uno: los puntajes de Argentina vs. Francia

Emiliano Martínez (8)

Más allá de que perdió una buena racha sin que le conviertan goles, Dibu tuvo un Mundial que se puede destacar por los momentos en los que intervino para salvar a la Selección Argentina. Poco importan los 8 goles que recibió en 7 partidos si se tienen en cuenta las apariciones del 23.

Con una tapada increíble en el último minuto ante Australia, dos penales a Países Bajos y la salvada sobre la hora ante Francia (sumado al penal que le tapa a Kingsley Coman), no hay dudas de que Emiliano Martínez fue una pieza clave en el triunfo de Argentina.

Nahuel Molina (8)

Mundial consagratorio para el lateral argentino del Atlético Madrid. Si bien rotó mucho con Montiel, el defensor argentino demostró su valía tanto en la defensa como en el ataque. No solo marcó un golazo en los cuartos de final sino que también anuló a la perfección a Kylian Mbappé durante gran parte de la final ante Francia.

Gonzalo Montiel (7)

No hay mejor opción para un DT que tener un suplente capaz de rendir al mismo nivel que el titular. Salvo en la final en donde no tuvo su mejor noche, prácticamente no se notaba cuando Molina salía de la cancha para dejarle su lugar al ex jugador de River.

Sólido en la marca, Cachete también fue una buena alternativa a la hora de atacar ya sea con cuatro o con línea de cinco de fondo. Para colmo, Montiel fue el encargado de traer la tercera al país con un penal perfectamente ejecutado en un momento en donde a varios le temblarían las piernas.

Juan Foyth (5)

Con apenas un puñado de minutos ante Croacia, Foyth no tuvo su lugar en el planteo de la Selección Argentina ya que Lionel Scaloni apostó por otros caminos.

Cristian Romero (7)

Con un primer partido que casi le cuesta muy caro a la Selección, Cuti logró recuperar su firmeza cuando más se lo necesitaba y eso se valora mucho. Firme en el juego aéreo y en el quite sobre el césped, Romero acompañó de gran manera a Otamendi.

Capaz un poco pasado de revoluciones, Romero cometió algunas faltas innecesarias. Sin embargo, este es un punto entendible ya que la Selección Argentina intenta anticipar en gran parte de sus cruces. Con solo 23 años, Cuti no decepcionó a los suyos.

Nicolás Otamendi (9)

Uno de los guerreros más importantes de la Selección Argentina. Siendo uno de los defensores con mejores estadísticas de la Copa Mundial de la FIFA, Otamendi sacó absolutamente todo lo que caía al área de la Argentina. Podría decirse que el penal en la final fue su único error en toda la Copa.

Vale destacar que el defensor del Benfica disputó el 100% de los minutos que tuvo la Selección Argentina en el Mundial de Qatar.

Lisandro Martínez (7)

Rueda de auxilio infaltable para la Selección Argentina. Ingresó en gran parte de los partidos y si no lo hizo en la final fue únicamente porque arrastraba un golpe. El jugador número 12 para Lionel Scaloni, no tuvo errores y siempre respondió de buena manera ya sea con línea de cuatro o de cinco en el fondo.

Germán Pezzela (5)

Uno de los jugadores que luchó por un puesto en la lista hasta último momento. Le tocó entrar en el duelo ante Países Bajos y en los últimos diez de la final del Mundo. Si bien mejoró para el partido clave, en su actuación ante la Naranja Mecánica tuvo varios errores y cometió una insólita infracción que permitió el 2-2 de los europeos.

Marcos Acuña (8)

El tractor de la Selección Argentina. Más allá de los problemas físicos que tuvo en la previa del Mundial, que fueron varios, el Huevo se puso la camiseta albiceleste y dio hasta lo que no tenía para cumplir con lo que pedía el entrenador.

Con una actuación consagratoria ante Países Bajos, volvió de la suspensión en la final y tuvo algunos minutos en su vieja posición de volante. Sacrificio, marca y mucho desborde para que el equipo gane amplitud por las bandas.

Nicolas Tagliafico (7)

Luego de un primer partido en donde no se vio su mejor actuación y ya florecían las críticas hacia él, a Tagliafico le tocó salir a la cancha en semifinales y finales para demostrar lo que es jugar con la camiseta de la Selección Argentina.

Con mucha autoridad y concentración, el lateral izquierdo fue realmente impasable en la zona defensiva para ser una carta constante en la ofensiva. Su grave error se vio en los octavos cuando perdió la marca de Garang Kuol en el último minuto.

Enzo Fernández (9)

La gran revelación del Mundial de Qatar. Si antes de la cita ya había gigantes peleando por él, prepárense porque ahora literalmente habrá una lucha de billetes para quedarse por el volante de la Selección Argentina. Con un gol clave ante México se ganó el puesto y no salió más.

Primera opción en la salida, claro y atrevido, Enzo Fernández logró ser condecorado como el mejor jugador joven de Qatar 2022 y ya es un pilar en la Selección Argentina que se viene.

Leandro Paredes (7)

En un caso similar al de Cristian Romero, Leandro Paredes perdió la titularidad en la primera fecha del Mundial y solo él sabrá lo difícil que es esto siendo un indiscutido del equipo. Sin embargo, ingresando desde el banco de suplentes, supo que era el volante designado para los momentos difíciles.

Con calma pero con pierna fuerte, el jugador de la Juventus demostró ser un sangre fría espectacular para los momentos más calientes del Mundial. Con mucho huevo y fútbol, Paredes mostró que hay fútbol para rato con él. Ah, metió sus dos penales en cuartos y en la final.

Guido Rodríguez (6)

Poca participación en la Copa del Mundo. Ingresó en lugar de Paredes en la segunda fecha ante México para ser reemplazado y no volvió a jugar. Si bien no tuvo buenos minutos, esto se debió más al planteo de la Argentina ante el juego que por su culpa.

Rodrigo De Paul (8)

El motor de la Selección Argentina. Después de meses en donde se habló más de su vida personal que de su fútbol, el debut en Qatar hizo explotar todo y el hincha se la tomó personal. Sin embargo, De Paul salió a jugar ante México como si fuese la final del Mundo.

Con buenos toques y mucho sacrificio (es el jugador con más kilómetros recorridos de la Selección en la Copa), el jugador del Atlético Madrid demostró porque es indiscutido para Lionel Scaloni.

Alexis Mac Allister (9)

Mundial consagratorio para el hombre del Brighton & Hove Albion. Llegó como una gran incógnita ya que debía reemplazar a Gio Lo Celso y esto no le pesó para nada. Gol clave ante Polonia para abrir el marcador, marca, fútbol y mucho sacrificio para cubrir gran parte del mediocampo. Solo 23 años de edad.

Exequiel Palacios (6)

Con pocos minutos pero con una actuación que sorprendió a más de uno. Ingresando en lugar de Lo Celso a la lista, el hombre del Bayer Leverkusen entró siempre a cuidar la pelota y le dio grandes resultados a Lionel Scaloni. Con buen fútbol en su suela se ganó seguir en la Selección para lo que se viene.

Thiago Almada (5)

Solo unos minutos de la gran sorpresa de la lista en esta Copa del Mundo. Solo 6 minutos disputados ante Polonia en donde no logró asociarse para intentar desdoblar al rival con su gambeta.

Alejandro Gómez (6)

Sin grandes momentos en el debut con Arabia Saudita, Papu Gómez levantó su imagen en el partido de los octavos de final ante Australia. Durante estos 50 minutos que disputó, el extremo demostró que merecía su lugar en la Copa del Mundo. Lamentablemente su estado físico no lo acompañó.

Ángel Correa (5)

Al igual que Thiago Almada, solamente tuvo cuatro minutos ante Croacia en cancha para sacarse las ganas de jugar un Mundial. Había ingresado en la lista en lugar de Nicolás González.

Ángel Di María (8)

El hombre de los goles importantes. Lamentablemente las lesiones volvieron a complicar a Fideo en una Copa del Mundo. Sin embargo, el 11 demostró que ama a la Selección Argentina y se puso a punto para la final ante Francia donde fue la gran figura del equipo de Lionel Scaloni.

Paulo Dybala (6)

No jugó casi nada en la Copa del Mundo, sin embargo Lionel Scaloni lo llevó para cosas importantes. Lo tiró a la cancha en la final del mundo confiando en su pegada para los penales que ya se asomaban. Definió abajo, colocado y gritó su gol... el segundo del camino al título.

Lionel Messi (10)

No hay otra calificación para el Mundial que hizo el capitán. Máximo goleador (6) y asistidor (3) del plantel supo guiar a todo el país hacia un título que se le hacía esquivo. Lo de Messi en Qatar es digno de colección y será recordado por siempre.

Durante su participación, Messi se convirtió en el máximo goleador y asistidor de la historia Argentina en Mundiales, el capitán con más presencias, el jugador con mas minutos en mundiales y el hombre con más presencias dentro de la Copa del Mundo. El dueño del fútbol.

Lautaro Martínez (5)

Posiblemente la nota que más duele porque el Mundial del Toro no fue nada bueno. Si bien marcó el penal de la clasificación ante Países Bajos, hay que decir que no convirtió goles y falló cuanta situación clara tuvo en los partidos que le tocó disputar.

Igualmente, pese a su mala Copa del Mundo, el fútbol argentino sigue confiando a Lautaro Martínez como el goleador de élite que es. No vamos a bajar los brazos por el toro, jamás.

Julian Álvarez (9)

Incansable. Corredor de mil batallas que nunca pidió el cambio, jamás se mostró cansado y siempre fue para adelante. Cuatro goles en su primera participación mundialista le valieron para ganarse la 9 de la Selección Argentina y el amor de todo un país que hasta hace unos meses sostenía que solo le hacía goles a Patronato.

Realmente consagratorio lo hecho por la Araña. Incluso, en algunos medios ingleses ya comienzan a meterle presión a Pep Guardiola para que este sea el titular junto a Erling Haaland en Manchester City pese a que esto signifique cambiar el esquema.