VIDEO | Bochornoso cierre del Argentina-Brasil Sub 17: batalla campal tras el final del encuentro

Lejos de la tensión que podría esperarse en la previa de un Argentina - Brasil, el partido final del Mondial Football Montaigú estuvo muy centrado en el juego y no hubo grandes polémicas. Sin embargo, una vez finalizado el partido la situación se desbordó por varias circunstancias que terminaron en una batalla campal.

Tras lo que fue el 2-1 final para el conjunto de Brasil, principal atención al empate de la Selección Argentina Sub-17, los jugadores del campeón no supieron contenerse y respetar a unos argentinos que no reaccionaron de la mejor manera despertando así un momento que no debió pasar.

Según se pudo ver durante la transmisión, en el momento en el cual el juez finaliza el partido, el número 10 de la Selección de Brasil festeja el triunfo en la cara de un jugador argentino mientras que fuera de imagen uno de los defensores brasileños se va de boca con otro los chicos de la albiceleste.

Ante esto, y pese a alguna patada al aire de sus compañeros, quien reacciona violentamente es Gianluca Prestiani. Sin pensarlo dos veces, el juvenil de Vélez encara al defensor brasileño que venía discutiendo con otro argentino y lo golpea en el rostro con dos golpes de puño. Ante esta situación, el resto de los jugadores se mete en el tumulto.

Si bien la situación no duró mucho y realmente no estuvo claro que fue lo que se dijeron los jugadores, hubo un rápido repudio por parte de todos los hinchas que se hicieron presentes para disfrutar del clásico sudamericano en la final del prestigioso torneo Sub-17 que no terminó de la mejor manera.