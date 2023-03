Los presentes en la conferencia de prensa reconocieron el trabajo del entrenador, que no demoró en verse invadido por la emoción.

Ya pasaron tres meses desde la consagración de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sin embargo, la felicidad y las celebraciones no merman ni por un segundo. De hecho, se aproximan momentos muy emotivos en torno a los dos compromisos amistosos para los que se está preparando el combinado Albiceleste.

Es que, el próximo jueves 23 de marzo, Argentina se encontrará frente a frente con Panamá en el Estadio Monumental de River Plate donde se vivirá una auténtica fiesta. Posteriormente, más precisamente el martes 28 de marzo, la Albiceleste se topará con el seleccionado de Curazao en el Estadio Único Madre de Ciudades de la provincia de Santiago del Estero.

En ese contexto, este martes, Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina y recientemente galardonado por la FIFA en los premios "The Best" como el mejor entrenador del mundo, brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a varios temas. Pero no contaba con la llegada de un momento muy emocionante para todos.

Es que, en plena conferencia de prensa, los allí presentes comenzaron a reconocer a Scaloni de una manera muy particular. Le cantaron el tradicional "dale campeón" por lo conseguido en Qatar, además de haber ganado previamente la Copa América y la Finalissima. Y la emoción en el rostro del director técnico no se hizo esperar.

Casi inmediatamente, el nacido en Pujato, provincia de Santa Fe, reaccionó con una sonrisa y luego se lo pudo ver visiblemente emocionado por el gesto de todos aquellos que no se olvidan del trabajo que viene llevando a cabo en un combinado argentino que fue campeón de América después de 28 años y campeón del mundo luego de 36 años.