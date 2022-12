Se juegan los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y la Selección Argentina se enfrenta a Países Bajos en Doha. El combinado nacional arrancó el partido de la mejor manera: a los 35 minutos del primer tiempo, Nahuel Molina abrió el marcador y puso en ventaja a la "Scaloneta".

Fue una primera parte muy pareja en la que el equipo de Lionel Scaloni aprovechó muy bien los espacios y pudo defender en bloque de la mejor manera. En el complemento la tónica comenzó siendo parecida pero finalmente llegó el segundo gol, de parte de Lionel Messi.

Marcos Acuña se adelantó y entró en el área, donde un defensor rival no pudo contenerse y estiró el pie. La falta sobre el "Huevo" fue clara y el árbitro no dudó en cobrar el penal. El capitán de Argentina se hizo cargo del tiro desde los doce pasos y no falló.

Messi amagó hasta el último momento y así desorientó al arquero Andries Noppert, que se quedó parado y vio cómo Leo la cruzaba de zurda. De esta manera, el delantero igual la marca de Gabriel Batistuta y ambos comparten el logro de máximos goleadores argentinos en Mundiales, con 10.