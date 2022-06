La victoria de la Selección Argentina ante Italia en la Finalissima significó mucho más que un título más para la Albiceleste. Es que de la mano de Lionel Scaloni, el conjunto nacional se quedó con una nueva copa a menos de seis meses para el Mundial y a menos de un año transcurrido desde la Copa América obtenida en Brasil.

Además, la Scaloneta se convirtió en récord absoluto a nivel invicto al alcanzar los 32 partidos consecutivos sin ver la derrota y se acerca a los tres años sin perder, siendo el último encuentro donde cayó aquel con polémica ante Brasil por las semifinales de la Copa América de 2019. Y como si todo esto fuera poco, el 3 a 0 ante Italia significó una prueba vital antes del Mundial, ya que también habían pasado casi tres años desde la última vez que Argentina se enfrentó con un rival europeo.

Todo este gran contexto de la Albiceleste se debe en gran parte al trabajo de Lionel Scaloni, quien fiel a su humilde personalidad, post consagración brindó sus palabras en el campo de juego del Wembley y dejó un análisis breve de lo que fue el partidazo que jugó la Selección en la Finalissima: "Lo que vale es el sacrificio y la lucha que demuestra el grupo. Mas allá del titulo, siempre buscamos el funcionamiento", afirmó y luego añadió agradeciendo al público argentino su presencia en Londres: "Intentamos que la gente se sienta identificada con el equipo".

Sin embargo, luego de esas declaraciones plenamente sobre el juego, el oriundo de Pujato no pudo aguantar las lágrimas al hablar de sus padres presentes en Argentina, así como también a toda su familia: "Me tocas mi familia y...", comenzó Scaloni pero rápidamente se emocionó y encaró la respuesta para otro lado: "Han pasado mucho este último año el tema familiar y ojalá mi vieja y mi viejo estén viendo esto, sinceramente. Como puedan, porque soy lo que soy gracias a ellos. Me han transmitido unos valores y eso lo trato de plasmar en la Selección, pensando en el bien de la misma y cambiamos la dinámica de pensar que no se podía conseguir algo", sentenció abriendo su corazón lleno de emoción.

Para cerrar, el entrenador argentino fue más allá y plasmó esta alegría mezclada con lo emotivo con una frase de cara al futuro: "Lo importante ahora es pensar que no está todo hecho y que se puede seguir por la misma línea. Se puede en algún momento tambalear pero lo importante es el camino a seguir", cerrando sus declaraciones con lágrimas en los ojos.