El DT de la Albiceleste vivió una jornada realmente emotiva y no aguantó las lágrimas cuando le hablaron desde su pueblo natal.

A tan solo un día de la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia, los principales medios tuvieron acceso a la palabra de los protagonistas en conferencia de prensa: el primero en hablar fue Emiliano Martínez y luego llegó Lionel Scaloni, que se mostró notablemente conmovido por todo lo que envuelve al partido más importante de su corta carrera como DT.

Si bien el entrenador mostró seguridad en el audiotorio, una pregunta en particular de Sofía Martínez para TV Pública hizo que soltara toda su emoción. "Estuvimos hablando y solo quiero agradecerles, cualquier argentino le diría lo mismo. Me emociono porque han dado todo. Esperemos que mañana podamos coronarlo y, si no es así, que estén orgulloso porque es un momento para disfrutarlo", expresó Scaloni entre lágrimas.

Antes de abandonar el contacto con la prensa, el DT fue interceptado por Diego Korol y, como fue habitual durante su cobertura mundialista, en esta oportunidad no faltó material desde Pujato. Al entrenador le mostraron mensajes únicos desde su ciudad natal y volvió a soltar las lágrimas en la previa a la final.

"Es demasiado esto", soltó Scaloni al ver a todos los niños presentes en la transmisión de DSports. Luego de secarse las lágrimas, hubo tiempo para las bromas. "Parezco muy llorón y quiero mostrar un poco más de entereza", expresó el comandante de la "Scaloneta". Una jornada llena de emociones.

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22