A Lionel Scaloni no le preocupa la falta de gol de Lautaro Martínez y de Julián Álvarez

Lionel Scaloni se enfrenta en estas horas al dilema que más veces se le presentó como entrenador de la Selección Argentina: ¿Lautaro Martínez o Julián Álvarez? Uno de los dos estará desde el inicio este martes 21 de noviembre contra Brasil en el Estadio Maracaná en el duelo correspondiente a la sexta jornada de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo del 2026.

Al respecto, se da la particularidad, que, por lo menos, en la Selección Argentina, ninguno está pasando por su mejor momento. De hecho, en lo que va de 2023 (fueron hasta entonces nueve compromisos: Panamá, Curazao, Australia, Indonesia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Perú Y Uruguay), ni el Toro ni la Araña lograron anotar goles con la camiseta albiceleste.

Sobre este registro, Lionel Scaloni, en la conferencia de prensa previa al partido con Brasil de este martes, comentó: ”En sus clubes la meten seguido. No es preocupante. Se los ve bien y la Selección juega cada x tiempo. La estadística es relativa. Con Curazao, por ejemplo, han tenido chances de hacerlo, se pasaban la pelota y las chances estuvieron”.

En esa misma línea, el técnico del combinado nacional, siempre a raíz del momento particular que transitan Lautaro Martínez y Julián Álvarez en la Selección Argentina en el año agregó: ‘‘Tienen gol, es evidente. A mi no me preocupa. El tema es decidir. Tengo que decidir por uno o por otro y eso a veces es complicado”.

Por otro lado, apuntó que a pesar de haber perdido en su última presentación en la Bombonera el jueves pasado, pudo captar cuestiones para destacar de sus dirigidos: ”Somos los primeros que queremos recuperarnos. A veces, incluso perdiendo, se rescatan cosas. Con Uruguay, si bien es evidente que no se hicieron bien las cosas, rescato que el equipo compitió”.

Lionel Scaloni se refirió a las ausencias de Neymar y Vinícius Júnior

”Son dos fenómenos y lógicamente son jugadores a tener en cuenta. Pero estas grandes selecciones siempre tienen reemplazos. Si mirás el equipo que dicen que va a jugar son todos jugadores de primer nivel”, señaló Lionel Scaloni sobre las ausencias por lesión en Brasil de Neymar (rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco) y Vinícius (rotura en el bíceps femoral con afectación del tendón distal de la pierna izquierda).

¿Cuál será la formación de Argentina para enfrentar a Brasil por Eliminatorias?

Lionel Scaloni se inclinaría por la siguiente formación para enfrentar a Brasil en el Estadio Maracaná este martes 21 de noviembres desde las 21:30 horas por la sexta fecha de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Ángel Di María o Nicolás González.