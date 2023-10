En sus últimas convocatorias, la Selección de Italia ha sorprendido, ya que llamó a distintos jugadores nacidos en Argentina, tanto para la Mayor como para las juveniles. Mateo Retegui en dos oportunidades, más Bruno Zapelli en la Sub 21 y Federico Román en la Sub 20, han sido los últimos ejemplos.

Ahora, otro de los apuntados para la Mayor, que se encuentra disputando las Eliminatorias para la Eurocopa 2024, es Matías Soulé, el delantero de 20 años quien proveniente de la Juventus, está a préstamoen el Frosinone de la Serie A, donde está mostrando un gran rendimiento.

Dialogando en exclusiva con el periodista Gianluca Di Marzio, fue consultado sobre el interés del interés de la Azzurra, y allí no dudó a la hora de responder: “Aún no lo he decidido, no es una elección fácil. Tengo que hablar con Spalletti. Acabo de empezar a jugar consistentemente, no quiero tomar una decisión ahora”, comentó.

Si bien puso en duda su elección, el periodista Gastón Edul despejó todos los rumores en su cuenta de Twitter, en la que explicó que Matías Soulé quiere jugar para la Selección Argentina, y agregó que es cierto que lo llamó la selección italiana pero no cambió de decisión, por lo que se malinterpretó lo que contó.

Cabe destacar, que el delantero nacido en Mar del Plata y con un paso por las inferiores de Vélez Sarsfield, ya fue convocado para la Selección Argentina comandada por Lionel Scaloni, pero aún no debutó, por lo que en caso de que cambie de opinión, es seleccionable para Italia, debido a que tiene la nacionalidad.

De igual manera, tal es la inclinación para con la Albiceleste, que a principios del 2023, disputó el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina de Javier Mascherano, y en caso de que el Frosinone lo ceda, podría formar parte de la delegación que viaje en enero del 2024 a jugar el Preolímpico en Venezuela, que da los lugares a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los números de Matías Soulé en su carrera

Contabilizando su paso por el equipo juvenil de la Juventus que juega en la Tercera División de Italia, más su temporada en el primer equipo y su préstamo en Frosinone, el delantero acumula 65 partidos jugados, en los que anotó 7 tantos.

¿Cuánto vale el pase de Matías Soulé?

Según Transfermarkt, el pase del delantero argentino de 20 años está tasado en 8 millones de dólares.