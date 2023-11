La imagen de Cristian Romero festejando el tercer gol de Lionel Messi en la final de Qatar 2022 en la cara de Kylian Mbappé recorrió el mundo, pero pocos se enteraron de su trasfondo. El protagonista inesperado de esa situación es Enzo Fernández, que contó la historia completa un año después.

En diálogo con Sebastián Vignolo en la serie “Campeones”, el mediocampista explicó que todo comenzó con un cruce entre el crack francés con él. “Festejamos alguna dividida y nos empezó a hacer señas como que nos iba a matar. Se la agarró conmigo, no sé por qué. Me encaró a mí”, arrancó diciendo el jugador del Chelsea.

Después, entre risas, habló de la banca de Romero: “Con Cuti tengo un soldado atrás que me defiende. Cuando hace el gol Leo se lo empezó a gritar en la cara. Está loco”. Sin lugar a dudas, una de las anécdotas más divertidas de la Copa del Mundo que alzó la Selección Argentina.

“Ser campeón del mundo me dio la oportunidad de venir a Chelsea, el cariño en Argentina es muy diferente ahora. Me cambió la vida por completo, es un mimo al alma. No tiene precio, es la gloria eterna, la gloria máxima”, aseguró el mediocampista.

Además, confesó: “Una vez por día pienso en el Mundial, mínimo. Siempre algo se me viene a la cabeza, un recuerdo, algo… todo el tiempo. Me acuerdo cuando me llegó la convocatoria. Estaba durmiendo la siesta en casa en Lisboa y me llegó un mensaje de un integrante del cuerpo técnico avisándome que estaba en la lista. Yo sabía que en esos días iba a salir y estaba con una ansiedad terrible. No podía dormir siestas, no podía dormir por la noche, nada. Y estaba por dormir y escuché que vibró el celular. Enseguida abrí el mensaje”.

“Ponerte la camiseta de la Selección es mucho orgullo. Sabés que donde vas, estás representando a millones de personas y siempre dije desde chico que fue un sueño poder jugar en la Selección. Desde que tengo uso de razón que miro a la Selección, miro todos los partidos. Poder estar ahí me llena de orgullo”, expresó.

¿Cuántos goles tiene Enzo Fernández en la Selección Argentina?

En apenas 19 partidos (7 de Mundial, 6 de Eliminatorias y 6 amistosos) con la Selección Argentina, el surgido en River acumula 3 goles y 3 asistencias. El primero fue contra México en Qatar 2022, el segundo se lo hizo a Curazao y el último fue contra Bolivia hace algunas fechas FIFA.

A sus 22 años, Enzo Fernández ya logró consagrarse con la Copa del Mundo (no estuvo ni en la Copa América ni en la Finalissima) y tiene muchos años por delante para ir en busca de más.